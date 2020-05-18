Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu (2)

DAĞ VE KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, başına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Halil Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı. Törende, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehit Piyade Er Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi. 1 dakikalık saygı duruşu sonrası öz geçmişi okunan şehit Çakır'ın cenazesi, duaların ardından helikopterle memleketi Adana'ya uğurlandı.

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Kaynak: DHA