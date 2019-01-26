Hakkâri’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Hakkâri'de, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Vali İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Aydın, Seçim Kurulu Başkanı Emrullah Özer ve Seçim Kurulu Müdürü Muhammed Çağlar Demir katıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaynak: İHA