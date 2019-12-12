Hakkari’de servis şoförleriyle toplantı yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün talebi ve koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından üst düzey yetkililerin de katılımıyla taşıma ve servis şoförleriyle toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda, Hakkari'deki öğrenci servis şoförleriyle öğrencilerin güvenli taşınması konulu toplantı düzenlendi. İş güvenliği uzmanı tarafından yapılan sunumda, servis araçları ve sürücülerde aranan vasıflar ile ilgili servis şoförlerinin yapmaması gereken davranışların altı çizilerek anlatıldı.

Toplantında söz alan kurum yetkilileri, öğrencilerin taşınması konusuna çok ayrı bir önem verdiklerini ve servis şoförlerinin de bu önemin farkına varması gerektiğini, Hakkari'de okul servis taşımacılığı yapan 276 aracın olduğunu, servis şoförlüğünün sorumluluk isteyen bir görev olduğuna işaret ettiler. Temel amaçlarının karayollarında, servis araç sürücülerini bilgilendirerek, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak ve böylece yol kullanıcıları olan yaya-yolcu (özellikle öğrenciler) ve sürücülerin trafik kazalarına karışmalarını önlemek olduğu belirtildi. Toplantıda, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin öngördüğü düzenlemeleri, tertip ve donanımları tamamlayıp bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA