İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Hakkari’de sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Hakkari’de sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapıldı.

Hakkari’de sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapıldı.

Kent genelinde bulunan tüm başıboş köpeklere yönelik kuduz aşısı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklar başta olmak üzere güvenlik noktalarında bulunan tüm hayvanları kuduz aşısı taramasından geçirdi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, başta başıboş sokak hayvanları olmak üzere sahipli hayvanların kuduz aşılarını yapmaya devam ettiklerini ifade ettiler.

Hakkari’de sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Hakkari’de sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.