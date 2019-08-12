Hakkari'de terösitlere darbe üstüne darbe!
Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Son gelen bilgilere göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Hakkari'de terörsitlere Mehmetçik tarafından darbe vuruldu
Dün akşam saatlerinde Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bakanlığın geçtiği bir son dakika bilgisine göre ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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