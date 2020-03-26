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  3. Hakkari'de tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilirdi.

Hakkari'de tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilirdi. Patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda 4 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tespit edilen el yapımı patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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