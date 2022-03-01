Hakkari'den kahreden haber! jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu!

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Kasran Harabeleri Taşlık mevkiinde icra edilen ‘Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25 Operasyonu’nda arazi arama tarama faaliyeti esnasında Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu.

Şehit uzman çavuş için Hakkari Fatih Jandarma Kışlası’nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Ögrenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

NAAŞI VAN'A UĞURLANDI

Sunal’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze aracıyla tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Sunal’ın naaşı, helikopterle memleketi Van’ın Gevaş ilçesine uğurlandı. Şehidin yarın Van’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Hakkari Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken düzenlenen operasyonda kazara silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı” ifadelerine yer verildi.