Hakkarili öğrenciler İstanbul gezisinden döndü

İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi tarafından düzenlenen İstanbul gezisine katılan yaklaşık 40 öğrenci Hakkari'ye mutlu döndü.

İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi Başkanı Ramazan Özdemir ve rehber öğretmenlerle birlikte İstanbul gezisine katılan öğrenciler, gezi programından duydukları heyecanı dile getirdiler. Başkan Özdemir, "Gezi programında öğrenciler İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Güzel bir hafta geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Bu gezilerimiz yurdun değişik illerine yönelik devam edecek. Bu faaliyete desteği olan başta Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar olmak üzere diğer destek sahibi şahıs ve kurumlara teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA