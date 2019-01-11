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  3. Hakkarili sporcular Erzurum’dan dereceyle döndüler

Hakkarili sporcular Erzurum’dan dereceyle döndüler

HAKKARİ (İHA) – Erzurum'da 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapılan Alp Disiplini Kayak Yarışmasında Hakkarili sporcular 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük aldı.

Hakkarili sporcular Erzurum’dan dereceyle döndüler

HAKKARİ (İHA) – Erzurum'da 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapılan Alp Disiplini Kayak Yarışmasında Hakkarili sporcular 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Kayak Merkezinde 3-4 Ocak 2019 tarihinde yapılan Alp Disiplini Kayak İl Birinciliğine 5 kulüpten 90 sporcunun katılım sağladığını söyledi. Güldal, "Yapılan yarışmalar sonucunda ilimizi temsilen 28 sporcu ile Erzurum'da yapılan A grubu elemelerinde 15 ilden gelen 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada; ilimiz 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile büyük bir başarıya imza attı. Gelecek yıl telesiyej tesisimizin tamamlanmasıyla Hakkari'de çok daha iyi kayak sporcularının yetiştirileceğine inanıyorum. Kayak Antrenörümüz Sabri Demir'i ve sporcuları tebrik ederim" dedi.

Hakkarili sporcular Erzurum’dan dereceyle döndüler

Hakkarili sporcular Erzurum’dan dereceyle döndüler

Kaynak: İHA

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