Hakkarili sporcular Erzurum’dan dereceyle döndüler

HAKKARİ (İHA) – Erzurum'da 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapılan Alp Disiplini Kayak Yarışmasında Hakkarili sporcular 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Kayak Merkezinde 3-4 Ocak 2019 tarihinde yapılan Alp Disiplini Kayak İl Birinciliğine 5 kulüpten 90 sporcunun katılım sağladığını söyledi. Güldal, "Yapılan yarışmalar sonucunda ilimizi temsilen 28 sporcu ile Erzurum'da yapılan A grubu elemelerinde 15 ilden gelen 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada; ilimiz 5 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile büyük bir başarıya imza attı. Gelecek yıl telesiyej tesisimizin tamamlanmasıyla Hakkari'de çok daha iyi kayak sporcularının yetiştirileceğine inanıyorum. Kayak Antrenörümüz Sabri Demir'i ve sporcuları tebrik ederim" dedi.

Kaynak: İHA