Güneyinde Irak, doğusunda İran ile komşu olan, dağlık yapısı, yüksek zirveleri, doğal güzellikleriyle dikkat çeken, eski adıyla Çölemerik, günümüzün Hakkarisi... İki farklı ülke ile sınır komşusu olan bu kent gezilip görülmeye değer. Türkiye'nin en güneydoğusundaki Hakkari'nin neyi meşhur? Hakkari'de ne yenir, gezilecek yerler nerelerdir? Hakkari'nin nüfusu, yüz ölçümü ve bu kent hakkında tüm merak ettikleriniz...

HAKKARİ'NİN NEYİ MEŞHUR? HAKKARİ'DE NE YENİR?

GULUL ÇORBASI

İçinde yeşil mercimek ve kesme hamur yer allan bu çorbada, buğday ve çeşitli yöresel otlar da kullanılırç Özellikle yaz aylarında serinletici özelliği sebebiyle sıkça tercih edilen gugul çorbası denemeye değer.

YÜKSEKOVA KEBABI

İlçenin simgesi haline gelmiş Yüksekova kebabı, tattığınız kebaplardan çok çok başka bir lezzete sahip. İçerisinde kıyma, kuyruk yağı, maydanoz ve çeşitli baharatlar yer alıyor.

ÇORTİ AŞI

Hakkari’de küçük küçük doğranmış lahana turşusuna çorti deniyor. Çorti aşı ise aşurelik buğday, çorti, acı biber turşusu ve kemikli etlerden hazırlanan bir yemek.

KÖFTESİR

Et ve doğal otlarla yapılan bu yemek, Hakkari’nin meşhur lezzetleri arasında. Köftesir yemeği özellikle akşam yemeği sofralarını renklendirirken içerisinde kavurma etinin yanı sıra köftelik bulgur da yer alıyor.

LALAPED

Tere yağı, yoğurt, yumurta ve süt gibi malzemelerden hazırlanan hamur, tencere de kızartıldıktan sonra şerbetleniyor ve çekilmiş cevizle birlikte servis ediliyor. Ramazan aylarında sıklıkla göreceğiniz bu tatlı görünüş olarak lokmaya benziyor.

TÜRKİYE'DE GEZİLECEK YERLER

MERGAN VADİSİ

Yaz aylarının bunaltıcı havasından kaçıp kendinizi atabileceğiniz Mergan Vadisi, yeşilin bin bir tonunu ve buz gibi suyu ile oldukça ideal bir noktadır. Yerel halk buraya genellikle bahar aylarında, hayvanlarını otlatmak için geliyor.

SEYİTHAN GÖLÜ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde konumlanan Seyithan Gölü, Cilo Dağı’nın en zirve noktasında yer alıyor. Gölün bulunduğu nokta Berçelen Yaylası olarak biliniyor olup şehir merkezine 18 kilometre kadar uzaklıkta bulunuyor. Yaz aylarında yerel halk buraya göç ediyor ve kış aylarına dek burada konaklıyorlar.

ORE ŞELALESİ

Bölgede mutlaka görmeniz gereken önemli yerler arasında bulunan Ore Şelalesi, yaz dönemlerinde hem yerel halk tarafından hem de misafirler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmektedir. Serin havası ve buz gibi suyu ile hararetinizi alarak sizleri ferahlatacak. Diğer bir yandan şelaleye giderken rastlayacağınız manzara ve yeşilin güzelliği ile keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

ZAP SUYU

İl merkezine 7 kilometre mesafede yer alan Zap Suyu, Hakkari’deki en büyük akarsu olma özelliğini taşımaktadır. Yağmur, kar ve buzul suları beslenen su, ilkbahar ve yaz dönemlerinde fazlalaşır kış dönemlerinde ise azalmaktadır. Uzunluğu 310 kilometre olan Zap Suyu’nun Türkiye sınırları içerisindeki uzunluğu ise 189 kilometredir. Çukurca ilçesinden çıkarak Irak topraklarında devam ederek Dicle Nehri’ne taşınır. Yakın bir noktasında konaklama olmadığından ülkemizin en temiz akar suyudur.

CENNET CEHENNEM VADİLERİ

Hakkari’ye 45 kilometre mesafede yer alan ve dört mevsimi bir arada yaşandığı Cennet Cehennem Vadisi 3 bin 500 rakımdaki doğal güzellikleriyle kendini hayran bırakmayı başarıyor. Bir bölümü yüzlerce yıllık büyük buzullara sarılı olan vadinin bir diğer bölümü ise çiçekler ile süslenmiş harika bir görüntüyü yansıtıyor.

HAKKINDA: Hakkari, 7.228 kilometrekare yüz ölçümü ve 283.801 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,91 oranında yani 5.479 kişi azalan nüfusu, 151.143 (%53.79) erkek ve 129.848 (%46.21) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 39 olarak saptanmıştır.