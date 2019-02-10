Hakkâri’nin özel çocuklarına özel materyaller

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında üretilen materyalleri taşıyan tır Hakkari'ye ulaştı.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için hazırlanan, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törenin ardından özel eğitim öğrencileri için geliştirilip üretilen 50 tır materyalin ilk partisi 7 bölgeye dağıtılmak üzere yola çıkmıştı.

Hakkâri'ye gelen özel materyal tırı; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Sait Ediş ve özel eğitim öğretmenleri tarafından karşıladı. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Hakkari'de de özel çocuklar için özel çalışmaların yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Özel eğitim alan çocuklarımız için her zaman daha iyisini yapmak gayretindeyiz. Bu kapsamda ilimiz merkezine en uzak köyümüzde bile özel çocuklarımız için açtığımız özel eğitim sınıfları var. Bunların ihtiyaçlarını milli eğitim müdürlüğü olarak gidermek için birçok çalışma yaptık. Bugün de bakanlığımız tarafından bu çocuklarımızın eğitim aldığı okul ve sınıflarımız için geliştirilen 36 takım eğitim materyali ilimize ulaştırıldı. Bakanlığımızın hedefi, tüm özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitime erişimlerini sağlamak ve eğitim ortamlarını dünya standartlarında eğitim materyalleri ile donatarak, okullarımızın kapılarını mutluluğa açmaktır. Özel eğitim alan bütün çocuklarımızın güncel eğitim materyallerine ulaşabilmeleri için bakanlığımızın desteğiyle tüm okul ve sınıfların ihtiyaçları karşılanacaktır" dedi.

Kaynak: İHA