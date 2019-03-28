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  3. HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yüksekova ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini artırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu.

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