Hakkı Bulut kimdir? Canlı yayında kredi kartı şifrelerini verdi!

Hakkı Bulut ve eşi Saadet Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Hakkı Bulut, sohbete kendini kaptırınca banka kartlarının şifrelerini açıkladı.

KARTLARININ ŞİFRELERİNİ AÇIKLADI!

Eşiyle arasında 4 yaş olduğunu söyleyen Hakkı Bulut, canlı yayında farkında olmadan kart şifrelerini söyledi.Hakkı Bulut, "Mesela herhangi bir bankaya gittim kart şifresini yazarken önce kendi yaşımı yazıyorum bir de hanımın yaşını yazıyorum." dedi.

Olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen program sunucuları Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı "Oh maşallah şifreleri ilan etti." dedi. Hakkı Bulut ise reklam arasına kadar bankaları arayarak şifreleri değiştireceklerini söyledi.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli, Mazgirt, Aktarla Köyünde doğmuştur. Köyünün tamamı Alevidir. İlkokulu doğduğu köyde okuduktan sonra Ortaokul 1. sınıfı Tunceli’de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. O yıl Adana - Ceyhan’a taşındılar ve ortaokul 3. Sınıfıda orada bitirdi. Ardından Adana Erkek Lisesinden mezun oldu. Eğitim hayatına dışardan 1964 yılında Adana Öğretmen Okulunu bitirerek devam etti. Ve Öğretmen olarak meslek hayatına başladı. Tam 12 yıl öğretmenlik yaptı.

Babasının saz çalmasının etkve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle bir yandan müzik ile de ilgilendi. Hakkı Bulut 1967 yılında ilk albümü Leyla'yı çıkardığında Orhan Gencebay ile Arif Sağ onun arkasında saz çalmıştır. 1969 yılında Adana’da yapılan Altın Ses müsabakasında 1. olarak ilk plak çalışmasına başladı. İlk bestesi 1969 yılında yaptığı ”İkimiz Bir Fidanız” oldu.

1969 yılında yapılan ses yarışmasına katılmak için gereken 5 lirayı eşi Mukaddes Hanım vermiş.

59 tane de albüm yapmış olan Hakkı Bulut, "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız ve Son Mektup" şarkıları başta olmak üzere bir çok ismi star yapan şarkıların bestekarıdır. Yaklaşık olarak 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçının, 6 Altın Plak, 1 Altın CD, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür. Hakkı Bulut'un 59. Albümü 12 Şubat 2013 tarihinde "Senden Vazgeçmem" adı ile piyasaya çıkmıştır.

9 KERE EVLENDİ

9 kere evlenen Hakkı Bulut’un ilk eşi Mukaddes Hanım, son eşi ise Saadet Hanımdır. 4 kızı, Özay Bulut adında bir oğlu vardır.

2015 yılında “Bana Masal Anlatma” filminde Hakkı Bulut’un “İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız” adlı şarkısı çalınmıştır.

20 Ocak 2015 tarihinde "60. Albüm - İtiraf" adlı 60. albümünü piyasaya çıkardı.

Hakkı Bulut albümleri:

1967 - Leyla

1986 - Asker Mektubu

1986 - Ben Köylüyüm

1986 - Gönül

1986 - Nazlım

1986 - Resital 1

1986 - Resital 3

1986 - Resital 4

1986 - Resital 5

1986 - Resital 6

1986 - Sevdalıyım Sana

1986 - Tövbe Tövbe

1987 - Hasretim

1987 - Seni Düşünüp Ağlıyorum

1987 - Seven Unutmaz

1987 - Suçum ve Cezam

1990 - Kula Kulluk Yakışmıyor

1990 - Resitaller 2 / Seçmeler

1990 - Sen Güzelsin

1991 - Ben Sevdim İşte

1991 - Kimin İçin Yaşıyorum

1991 - Üstümü Örtün Geceler

1994 - Beni Unutma

1994 - Gül Be Melegim

1996 - Hakkı Bulut Klasikleri

2001 - Ne Tez Unuttun

2002 - Bizim Sevdamız

2002 - Köyüme Dönüyorum

2003 - Son Veda

2004 - Sen Bilirsin 51

2005 - Hakkı Bulut Klasikler 2005

2006 - Bu Benim Hayatım 53

2006 - Klasikler

2007 - Ne Yaptım Ben Sana

2008 - İtirazım Var

2008 - Töreniz Batsın

2010 - Aşktan Anladığım Bu

2011 - Bulutlar Ağlıyor

2012 - Senden Vazgeçmem

2013 - Güzel Alsın Canımı - Sarı Kız

2013 - Seven Kıskanır

2013 - Tanrı Sarhoşu Korur

2015 - Boynum Bükülü

2015 - Hakkı Bulut Koleksiyon

2015 - Kim Olursan Ol

2015 - 60. Albüm Hakkı Bulut - İtiraf

2016 - Kutuplarda Gül Yeşertirim (61. Albüm)

2016 - İntizarım Var

2016 - Kimdir Bu Adam