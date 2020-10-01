Hakkı bulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hakkı Bulut hayatı

Hakkı Bulut'un kendi bestelediği 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Başarılı sanatçı 2 çocuk sahibi olmakla birlikte son eşi Saadet Bulut'tur. Tunceli doğumlu sanatçının 9 kez evlendiği biliniyor. Peki Hakkı bulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Hakkı Bulut hayatı...

HAKKI BULUT KİMDİR?

3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya gelen Hakkı Bulut, İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Hakkı Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin ;Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.

HAKKI BULUT KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aslen Tunceli'li olan usta sanatçı ve besteci Hakkı Bulut şuanda 75 yaşındadır.

HAKKI BULUT'UN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI

Hakkı Bulut eşleri: Toplam 9 kere evlenen Hakkı Bulut'un ilk eşi Mukaddes Hanımdır. Son eşi ise Saadet Bulut. Hakkı Bulut'un toplam 4 kızı ve Özbey Bulut adında bir oğlu vardır.