Hakki Cem Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakki Cem Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakki Cem Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakki Cem Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakki Cem Keles 2 Mayıs 2001 tarihinde Heilbronn şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakkı Cem Keleş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakki Cem Keles Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakki Cem Keles, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hakki Cem Keles'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakki Cem Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakki Cem Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hakki Cem Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakki Cem Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2018 yılında Sarıyer Alt

7 Eylül 2021 yılında Tepecik Spor

8 Eylül 2022 yılında Kuşadasıspor

Hakki Cem Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakki Cem Keles şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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