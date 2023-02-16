Hakki Tigli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakki Tigli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakki Tigli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakki Tigli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakki Tigli 24 Mayıs 2001 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakkı Tığlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakki Tigli Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakki Tigli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hakki Tigli'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hakki Tigli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakki Tigli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakki Tigli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakki Tigli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Eskişehir U19

9 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Eskişehirspor

8 Şubat 2022 yılında Turgutluspor

Hakki Tigli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakki Tigli şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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