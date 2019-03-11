Hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Samsun Ağır Ceza Mahkemesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "reşit olmayanla cinsel ilişki, tehdit, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık, tutuklu veya hükümlünün kaçması ve hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A. (39), Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA