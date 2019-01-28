Hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde veriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri Ş.T'yi durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemelerde Ş.T'nin uyuşturucu madde konusundan dolayı hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Durum üzerine gözaltına alınan şahıs jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA