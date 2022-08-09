Hakkında soruşturma açılmıştı! Letgo'ya erişilemiyor!

Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma açılan ikinci el eşya satış platformu olan letgo'nun mobil uygulamasına erişilemiyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2015 yılında piyasaya sürülen ikinci el eşya satış platformu olan letgo'nun mobil uygulamasına bir kaç saattir giriş yapılamıyor. Giriş yapılmaya çalışıldığında ekrana gelen geri bildirimde "Senin için yenileniyoruz! Daha iyi bir alım satım deneyimi için alt yapımızı yeniliyoruz. En kısa süre içinde buradayız. Anlayışın için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

Hakkında soruşturma açılmıştı! Letgo'ya erişilemiyor!

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Rekabet Kurumu tarafından online satış platformu olan 4 büyük markaya soruşturma açılmıştı.

Hakkında soruşturma açılmıştı! Letgo'ya erişilemiyor!

Rekabet Kurumu tarafından verilen kararda, "Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi." ifadeleri kullanılmıştı.

Hakkında soruşturma açılmıştı! Letgo'ya erişilemiyor!

NE ZAMAN AÇILACAK?

letgo uygulamasının ne zaman açılacağına dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi kaynaklardan bir açıklama yapıldığında tüm detayları haberimizin içerisinde sizlerle paylaşmış olacağız.

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