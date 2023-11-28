Etrafa para saçıyorlardı! Tayyar Öz’ün Ataşehir’deki kliniği görüntülendi

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı. Tayyar Öz'ün Ataşehir'de bulunan kliniği görüntülendi.

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Etrafa para saçıyorlardı! Tayyar Öz’ün Ataşehir’deki kliniği görüntülendi

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı. Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz çifti hakkında da inceleme başlatılmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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