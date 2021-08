Hakkında transfer dedikoduları çıkan Harry Kane, Tottenham'da kalacağını açıkladı!

EURO 2020'nin ardından Tottenham Hotspur'un hazırlık kampına genç katılan 28 yaşındaki İngiliz yıldızın, Manchester City'e transfer olacağı iddiaları dolaşıyordu. yıldız oyuncu bu transfer dedikodularına yaptığı paylaşımla son verdi. Kane, bu yıl Tottenham'da kalacağını açıkladı.

Yıldız futbolcu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda:

"Pazar günü taraftarlardan gelen tepkileri görmek ve son haftalarda aldığım destek mesajlarından bazılarını okumak inanılmazdı. Bu yaz Tottenham'da kalacak ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için yüzde 100 odaklanacağım" ifadelerine yer verdi.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ?⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1