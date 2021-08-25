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  3. Hakkında transfer dedikoduları çıkan Harry Kane, Tottenham'da kalacağını açıkladı!

Hakkında transfer dedikoduları çıkan Harry Kane, Tottenham'da kalacağını açıkladı!

Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncularından biri olan Harry Kane'in, antrenmanlara geç katılmasının ardından Manchester City ile anlaştığı iddia edilmişti. Yıldız golcü yaptığı paylaşımla bu transferi yalanladı.

Hakkında transfer dedikoduları çıkan Harry Kane, Tottenham'da kalacağını açıkladı!

EURO 2020'nin ardından Tottenham Hotspur'un hazırlık kampına genç katılan 28 yaşındaki İngiliz yıldızın, Manchester City'e transfer olacağı iddiaları dolaşıyordu. yıldız oyuncu bu transfer dedikodularına yaptığı paylaşımla son verdi. Kane, bu yıl Tottenham'da kalacağını açıkladı.

Yıldız futbolcu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda:

"Pazar günü taraftarlardan gelen tepkileri görmek ve son haftalarda aldığım destek mesajlarından bazılarını okumak inanılmazdı. Bu yaz Tottenham'da kalacak ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için yüzde 100 odaklanacağım" ifadelerine yer verdi.

 

 

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