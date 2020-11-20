Hakkını isteyen oğlunu bıçakladı!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 38 yaşındaki İsmail Ç. isimli bir kişi, babası tarafından satılan hayvanlarının parasını alamayınca aracının içinde babası tarafından sol omzundan bıçaklandı. İsmail Ç. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken kaçan baba ise polis tarafından her yerde aranıyor.