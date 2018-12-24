Hakmar 3 Ocak Perşembe indirim broşürü| Hakmar'a bu hafta neler gelecek?
Hakmar mağazalarında her Perşembe olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.Hakmar 3 Ocak Hakmar'da bu hafta neler var? Hakmar aktüel 3 Ocak katalogunda kaçırılmayacak indirimli ürünler yer alıyor.İşte Hakmar 3 Ocak haftalık ürünleri...
Hakmar bu hafta da indirimleri ile adından söz ettiriyor. 3 Ocak haftasında gıda'dan teknolojiye ev araç gereçlerinden tekstile kadar birçok alanda indirimli ürünler satışa sunan Hakmar mağazalarında bu hafta hangi ürünler indirimde? Hakmar 'da 3 Ocak Perşembe günü hangi indirimli ürünler satışa sunulacak?
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde bulunan ürünleriyle insanların iş yeri ve ev ihtiyaçlarını gidermeyi hedefleyen firma, fark yaratacak yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Aktüel katalogundaki ürünler ağırlıklı olarak gıda ürünlerinden, elektronik ürünler de göze çarpıyor.
İşte 3 Ocak Perşembe günü Hakmar indirimli ürünleri:
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