Hakmar 3 Ocak Perşembe indirim broşürü| Hakmar'a bu hafta neler gelecek?

Hakmar bu hafta da indirimleri ile adından söz ettiriyor. 3 Ocak haftasında gıda'dan teknolojiye ev araç gereçlerinden tekstile kadar birçok alanda indirimli ürünler satışa sunan Hakmar mağazalarında bu hafta hangi ürünler indirimde? Hakmar 'da 3 Ocak Perşembe günü hangi indirimli ürünler satışa sunulacak?

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde bulunan ürünleriyle insanların iş yeri ve ev ihtiyaçlarını gidermeyi hedefleyen firma, fark yaratacak yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Aktüel katalogundaki ürünler ağırlıklı olarak gıda ürünlerinden, elektronik ürünler de göze çarpıyor.

İşte 3 Ocak Perşembe günü Hakmar indirimli ürünleri: