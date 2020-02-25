Hakmar Aktüel 25 Şubat 2020 | Hakmar 25 Şubat Aktüel

Hakmar'dan yeni indirimler geldi! Alışveriş severler için biz de Hakmar 25 Şubat Aktüel ürünleri derledik. İşte Hakmar Aktüel 25 Şubat 2020 gelen ürünler ve resmi broşürler...

İndirim deyince akla gelen BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin haricinde birde belirli bir kesime hitap eden ve sayılı şubesiyle öne çıkan HAKMAR marketleri her hafta perşembe günleri müşterilerine indirimli ürünler sunmaya devam ediyor.

Hakmar Aktüel 25 Şubat 2020

Hakmar Market, halkla en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunuyor. Aradığı her ürünü Hakmar Markette bulan vatandaşın yüzü gülüyor. Son olarak 25 Şubat-2 Mart 2020 / 18 Şubat-2 Mart 2020 tarihli yayınlanan Hakmar Aktüel Ürünler Kataloğu yine adından çok söz ettirecek.

Şok aktüel 26 Şubat ürünler kataloğu | Şok 26 Şubat 2020 aktüel

A101 aktüel 27 Şubat | A101 27 Şubat 2020 aktüel kataloğu

Bim aktüel 25 Şubat ürünler kataloğu | Bim 25 Şubat 2020 aktüel

Hakmar 19 Şubat Aktüel

Şok aktüel 26 Şubat ürünler kataloğu | Şok 26 Şubat 2020 aktüel

A101 aktüel 27 Şubat | A101 27 Şubat 2020 aktüel kataloğu

Bim aktüel 25 Şubat ürünler kataloğu | Bim 25 Şubat 2020 aktüel