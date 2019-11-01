Hakmehmet'te bir asırdır dinmeyen acı

IĞDIR'ın Hakmehmet köyünde, 1919 yılında Ermenilerin katlettiği vatandaşların yakınları, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanımasına tepki gösterdi. Hakmehmetliler, ABD'yi kınadıklarını belirterek, asıl katliamı Ermenilerin yaptığını söyledi.

Merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1999 yılında, Ermeni çetelerince katledilen 83 kişiye ait toplu mezar bulundu. Tam bir asır önce yaşanan katliamı unutamayan Hakmehmet köyü sakinleri, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanımasına tepki gösterdi.

Babası katliamdan kurtulan Feremez Duman (76), "ABD iyi bilsin, 3-5 Ermeni'den korkacak değiliz. Soykırımı Ermeniler yaptılar. Tarih yazdı mı, Hakmehmet köyünde babasının gözü önünde oğlunu kestiler. Bu köyde Meşe Behman isimli adamın oğlu Aziz'i kestiler. Bu mu yalan? Azerbaycan'da yaptıkları katliamları dünya biliyor. Karabağ'da, Laçın'da çocukları boruların içine doldurup ateşe veren, ağzını kapatan, katliam yapan Ermenileri herkes biliyor. Tarihi bırakalım bilirkişiler incelesin" dedi.

Katliamda 7 amcası Ermenilerce öldürülen Peri Ud (76) ise, "Ermeni askerleri halka haber gönderiyor ki; "gelin konuşalım, anlaşalım'. Silahsız insanları burada topluyor, sonra da vurarak öldürüyor. 83 kişiyi bu su kuyusunun içine doldurup öldürdüler. 7 amcam burada öldü. Ermeniler insanlar kuyudan çıkmasın diye bir öküzü de vurup kuyuya atmıştır. ABD yanlış konuşuyor. Ermeni katildir, kalleştir. Bize barış yapacağız dediler, insanları topladılar. Kuyuya attılar. Babam, kardeşlerine ağlaya ağlaya gözleri tutuldu, öldü. Babam; gözlerimin önünde kardeşlerimi öldürdüler" diyordu" diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mikail Ud ise 1919 yılında dede ve ninelerin Ermeni çetecilerce acımasızca katledildiğini hatırlattı. Toplu mezardan çıkarılan Türklerin anısı için inşa edilen anıtın önünde konuşan Mikail Ud, şunları söyledi:

"Ermeni çeteleri 83 kişiyi buradaki su kuyusunun önünde toplayarak hançerleyip, kurşunlayıp katlettiler. 1999 yılında su kuyusunu açarak Ermeni katliamını ispatladık, dünya kamuoyunda sergiledik. Ermenilerin yaptığı katliamlar belli. Iğdır'da, Erzurum'da, Van'da yapılan katliamlar belli. Benim köyümde 83 şehidim vardır. Amerika'nın almış olduğu bir karar var, sözde soykırımı tanıyan. Tabi ki Türkiye açısından, alınan bu karar yok hükmündedir. ABD yıllardan beri bunu bir koz olarak kullanıyordu. Söyleyecek, söylemeyecek diye sonunda ağızlarından baklayı çıkardılar. Türkiye'nin güçlenmesini istemedikleri için bu kararı aldılar. Alınan karar yok hükmündedir. Bizim açımızdan da bir yalan furyasıdır. Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Amerikalılar, Ermenilerin doğuda, Azerbaycan'da yaptıkları katliamları bir gün olsun ağızlarına almış değil. Seçimlerde Ermeni lobisinin oyunu almak için bu kararı aldılar."

'ASIL SOYKIRIMI ERMENİLER YAPTI'

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararı kınadıklarını söyledi. Ünsal, "Ermenilerin sözde soykırım yalanlarına Amerikalıların inanması bizi şoka uğratmıştır. Müttefik dediğimiz Amerikalılar her seferinde Ermenilerin yalanlarına inanmaktadır. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Şu an Ermeniler tarafından su kuyusuna doldurarak şehit edilen bir köyde toplu mezarın olduğu yerdeyiz. O kongrede kararı alanlar gelsinler, Hakmehmet köyündeki Ermenilerin şehit ederek su kuyusuna attıkları toplu mezarı görsünler. Sonra sözde soykırım yalanını görsünler. Ermeniler Türk düşmanlığı yapmaktadırlar. 1918-1919,1920 yıllarında Doğu Anadolu'da Iğdır'ın Hakmehmet, Oba Gedikli köyünde Müslüman masum silahsız insanları katleden Ermenilerin torunları da 1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı'da katliam yapmışlardır. Karabağ'ı işgal etmişlerdir. Bugün Azerbaycan toprağı, Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Bu da gösteriyor ki; asıl soykırım yapan Ermenilerdir. Bunun ispatı da ortadadır. ABD'nin aldığı kararı tanımıyoruz ve kınıyoruz. Diyoruz ki; gerçekleri saptırmasınalar. Sözde demokrasi ülkesidir. Madem demokrasi ülkesinde doğrular geçerliyse gelsinler Doğu Anadolu'da Iğdır'da Azerbaycan'da Ermenilerin yaptığı soykırımları görsünler, ondan sonra karar versinler" diye konuştu.

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Kaynak: DHA