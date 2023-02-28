Hakob Hakobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakob Hakobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakob Hakobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakob Hakobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakob Hakobyan 29 Mart 1997 tarihinde Akhalkalaki şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ermenistan,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Հակոբ Հակոբյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakob Hakobyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Hakob Hakobyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hakob Hakobyan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hakob Hakobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakob Hakobyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakob Hakobyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakob Hakobyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Banants

10 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

Hakob Hakobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakob Hakobyan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Hakob Hakobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 17 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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