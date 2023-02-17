Hakon Arnar Haraldsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Arnar Haraldsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakon Arnar Haraldsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakon Arnar Haraldsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakon Arnar Haraldsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Arnar Haraldsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Arnar Haraldsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakon Arnar Haraldsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakon Arnar Haraldsson 10 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakon Arnar Haraldsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hakon Arnar Haraldsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hakon Arnar Haraldsson'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hakon Arnar Haraldssonboyu ve yaşı kaç

Hakon Arnar Haraldsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakon Arnar Haraldsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hakon Arnar Haraldsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakon Arnar Haraldsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında ÍA Akranes

1 Temmuz 2019 yılında FCK Altyapı

1 Ağu 2020 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

Hakon Arnar Haraldsson kimdir

Hakon Arnar Haraldsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakon Arnar Haraldsson şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Hakon Arnar Haraldsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 21 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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Hakon Arnar Haraldsson nereli

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