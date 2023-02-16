Haktan Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haktan Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haktan Cakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haktan Cakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haktan Cakir 29 Ekim 1991 tarihinde Krefeld şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Haktan Çakır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haktan Cakir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haktan Cakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haktan Cakir'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haktan Cakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haktan Cakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Haktan Cakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haktan Cakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2010 yılında Çamlıcaspor

29 Eylül 2010 yılında Bilinmiyor

23 Eylül 2011 yılında Şile Yıldızspor

1 Temmuz 2012 yılında VfR Fischeln II

1 Temmuz 2013 yılında VfR Fischeln

27 Kasım 2015 yılında Çakmakspor

13 Ocak 2017 yılında Sultangazi Spor

22 Ağu 2017 yılında Dikilitaş

31 Ocak 2018 yılında VfR Fischeln

21 Eylül 2018 yılında Sultangazi Spor

17 Ocak 2019 yılında Maltepespor

13 Eylül 2019 yılında Gebzespor

11 Ekim 2019 yılında Bağcılar SK

1 Temmuz 2022 yılında Bulvarspor

Haktan Cakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haktan Cakir şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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