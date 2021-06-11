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Haktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Bu hafta İbo Show'un konuklarından biri olan Haktan'ın hayatı merak konusu oldu. Haktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularının yanıtını merak edenler haberimizden bulabilir...

Haktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Star TV ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konuğu Haktan izleyiciler tarafından merak konusu oldu Haktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularının yanıtı haberimizde...

HAKTAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

14 Kasım 1973'te İzmir'de doğan Haktan'ın annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi, babası kânun sanatçısı Ahmet Canevi'dir. Kardeşleri olan Niran Ünsal ve Nida Ünsal da müzikle ilgilenmektedir.

Beş yaşındayken radyoda dinlediği ve ezberlediği Rodrigo'nun gitar konçertosunu babasına mırıldanması sonrasında, babasının kendisine aldığı gitarla müziğe başlayan Haktan Canevi, yedi yaşında TRT Çocuk Korosu'na girdi.

Dokuz yaşına geldiğinde annesiyle birlikte profesyonel olarak sahne almaya başlayan Haktan, kendisini bu yüzden 'yorumcu ve sahne sanatçısı' olarak tanımlıyor; sahneden aldığı hazzı televizyon televizyon ve stüdyo çalışmalarından almadığını belirtiyor. Bu yüzden albüm yapma fikrine yıllarca sıcak bakmadı ve sahne çalışmalarına devam etti.

Haktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2 kez evlenmiş olan Haktan şu anda İlknur Canevi ile evli ve bir oğlu var.

Haktan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

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