Haktan Orak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haktan Orak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haktan Orak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haktan Orak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haktan Orak 30 Nisan 1996 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haktan Orak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haktan Orak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Haktan Orak'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haktan Orak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haktan Orak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Haktan Orak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haktan Orak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2015 yılında Alaşehir Bld

24 Ağu 2016 yılında Torbalıspor

21 Eylül 2017 yılında Alaşehir Bld

24 Eylül 2019 yılında Ödemiş Spor

2 Nisan 2021 yılında Gönen Belediye

4 Haziran 2021 yılında Nilüfer 2021 FK

23 Ağu 2021 yılında Modafen

30 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

Haktan Orak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haktan Orak şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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