Hakurk ve Zap'a hava harekatı düzenlendi! 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine Pençe Harekatıyla koordineli olarak düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/YQy7oBGABt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Haziran 2019
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