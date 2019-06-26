Hakurk ve Zap'a hava harekatı düzenlendi! 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.