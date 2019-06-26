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  3. Hakurk ve Zap'a hava harekatı düzenlendi! 2 terörist öldürüldü

Hakurk ve Zap'a hava harekatı düzenlendi! 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine Pençe Harekatıyla koordineli olarak düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk ve Zap'a hava harekatı düzenlendi! 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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