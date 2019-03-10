Yozgat Belediyesi tarafından yapılan Hal ve İş Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yapılamayan çalışmaları Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptı. Geçtiğimiz yıl belediye tarafından yaptırılan Kapalı Semt Pazar Yerinin ardından belediye Hal ve İş Merkezi'nin de hizmete açılması Yozgat adına büyük bir hizmet. Başkan Arslan'a böyle bir hizmeti şehre kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Hal ve İş Merkezi açılışında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise 2 bin 530 metrekare alan üzerine bir bodur, bir zemin ve 2 kattan oluşan iş merkezinin 10 milyon 870 bin liraya mal olduğunu söyledi.

Yozgat'ın Türkiye'nin en güzel hal binasına kavuştuğunu da belirten Başkan Arslan, "Kapalı otopark binası ve hal binasını yaparken, vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz, güzelliklere kolay ulaşılmıyor. Yozgat'ımızın Türkiye'ye örnek bir hal binasına kavuştu. Yozgat güzel ve güzelliklere layıktır, bu sebeple harcanan hiçbir paranın hesabı olmamalı" şeklinde konuştu.

Arslan, hal binasını yaparken 10 milyon lira kredi kullandıklarını ifade ederek, "Bu binada sadece bu cadde üzerinde bulunan 8 dükkanı satsak 20 milyon lira yapar. Biz burada karlı bir yatırım yaptık, milleti zarara uğratmadık. Burada hal esnafımıza sıkıntı yaşattık ama evladiyelik bir bina bıraktık. Ayrıca çok güzel bir cadde ortaya çıktı. Şimdi Yozgatlı hemşerilerimiz lüks bir ortamda alışveriş yapacaklar, hal esnafımız pırıl pırıl bir ortamda sanki AVM'nin manav reyonunda gibi mesleklerini icra edecekler. Burada baraka gibi binalar vardı. Bu barakalar yıkılarak Yozgat'ımız modern bir binaya kavuşmuş oldu hayırlı uğurlu olsun" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından ise dua edilerek Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi hizmete açıldı.

Kaynak: İHA