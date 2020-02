Hala- yeğenin kız çocuğunu dövdüğü görüntü psikologu da etkiledi

DENİZLİ'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri ileri sürülen 14 yaşındaki Nazlı C. ile halası 15 yaşındaki Aysel C., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Daha önce de başka bir çocuğu dövdüğü ortaya çıkan Nazlı C. ile Aysel C.'nin saldırı görüntüleri izleyen Psikolog Ayben Baylar Doğan, "Bu davranışların sebebinin altında birçok etken yatabilir. Ailesel, bireysel, toplumsal faktörlerin hepsini incelemek gerekiyor" dedi.

Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi'nde oturan S.S., iddiaya göre 4 Şubat günü, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 kız çocuğu tarafından parkta dövüldü. S.S.'nin babası da polise şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, Nazlı C. ve halası Aysel C.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan hala- yeğen, S.S. ile aralarında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktığını anlatarak, dayak iddialarını kabul etmedi. İkili, daha sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aysel C. ve Nazlı C.'nin geçen yıl 16 Nisan'da ise, 17 yaşındaki A.N.A. isimli kızı dövdükleri, dayak olayını H.Ç. isimli kız çocuğuna cep telefonuyla kaydettirdikleri de ortaya çıktı. Yolunu kestikleri A.N.A.'yı tekmeleyip, yumruklayan ve saçlarından tutup, yerde sürükleyen Aysel C. ve Nazlı C.'nin o dönem de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

'DARBEDİLEN MAĞDUR KIZ ÇOCUĞU AÇISINDAN DEHŞET VERİCİ'

Nazlı C. ile halası Aysel C.'nin başka bir kız çocuğunu darbettiği görüntüleri izleyen Özel Sağlık Hastanesi doktorlarından Uzman Psikolog Ayben Baylar Doğan, olayın mağdur kız çocuğu açısından dehşet verici olduğunu söyledi.

Görüntüleri izlediğinde çok etkilendiğini ifade eden Doğan, "Bu davranışların sebebinin altında birçok etken yatabilir. Ailesel, bireysel, toplumsal faktörlerin hepsini incelemek gerekiyor. Bireysel olarak bakarsak; psikiyatrik sorunlar, dürdüsel davranışlar, alkol ve madde kullanımı, aile içi şiddet görme, rol modellerinin olumsuz olması gibi etkenler sayılabilir. Ailesel nedenlere bakarsak; ailenin sosyo-kültürel düşük olması, eğitimsiz olması, aile içinde şiddet görülmesi büyük bir sorun olarak şiddet olaylarında karşımıza çıkıyor" dedi.

'ŞİDDETİN NORMAL BİR DAVRANIŞ OLMADIĞININ BİLİNMESİ GEREK'

Şiddet gösteren kişinin ceza almayacağını düşünmesinin de şiddete eğilimi artırdığı belirten Doğan, "Toplumsal olarak şiddetin normal gösterilmesi de en büyük etkendir. Şiddet gösteren kişilerin cezalandırılmamasının düşünülmesi de şiddete eğilimin artmasına neden olabiliyor. Maalesef şiddet gösteren çocuk ve ergenler için öncelikle psiko-sosyal yardımların önemli olduğunu ama eksik olduğunu görüyoruz. Bu tür davranışların arkasına baktığımızda eğitimin önemini yadsıyamayız. Psikolojik sosyal destek almalarını önemsiyoruz. Şiddet gösteren gençlerin rehabilite edilmesi, spora, hobilere, kültürel etkinlere yönlendirilmesi çok önemli. Şiddetin normal bir davranış olmadığının ailelerce bilinip, ona göre davranılması da çok önemlidir" diye konuştu.

'AİLELER SINIR ÇİZMELİ'

Ayrıca mağdurun da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Psikolog Ayben Baylar Doğan, "Mağdur tarafından bakıldığında kesinlikle psikolojik, travmatik bir durum yaşadığını görüyoruz. Mağdurun kişisel olarak desteklenmesi, gerekli profesyonel yardımları alması, stres bozukluğu yaşamaması açısından çok önemli. Toplumda maalesef gençlerin büyük çoğunluğu bu şekilde, bu algı oluşturulmamalıdır. İzlenen dizilerdeki rol modeller bu tür olayları gençlere normal gösterebiliyor. Aileler sınırlarını çizmeli ve şiddetin normal olmadığını göstermelidir" dedi.

