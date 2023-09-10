Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşı ile temizlemek için 8 metre derinliğindeki kuyuya inen şahıs, yukarı çıkarken halat kopunca kuyuya düştü. kurtarma operasyonu flimleri aratmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişi 8 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek için aşağı indi. İki adamın kuyudan çıkarken kullandığı halat Tevfik İnce'nin çıkışı sırasında koptu. Kuyunun dibinde acı içerisinde kalan adam itfaiye ekipleri tarafından kuyuya inilerek sedye yardımı ile çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şatırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; mahallede yaşayan Tevfik İnce (48) ve Şaban Öz (59) 8 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek üzere aşağı indi. Kuyuyu temizledikten sonra yukarı çıkmak istedi. İki adamın kuyudan çıkarken kullandığı halat Tevfik İnce'nin çıkışı sırasında koptu. İnceyi kuyunun dibinde açı içerisinde gören Şaban Öz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsı kurtarmak için bir traktörden de destek alarak makaralı halat sistemi kurdu. Kurulan sistemle iki itfaiye eri aşağı indi.

Kuyuya sedye indirildi

Tevfik İnce, itfaiye ekipleri tarafından kuyu içerisine indirilen sedyeye bağlandıktan sonra yukarı çekildi. Vatandaşların da yardımı ile çıkarılan adamın vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tevfik İnce, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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