Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşı ile temizlemek için 8 metre derinliğindeki kuyuya inen şahıs, yukarı çıkarken halat kopunca kuyuya düştü. Kuyunun dibinde acı içerisinde kıvranan adam, itfaiye erlerinin filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şatırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede yaşayan Tevfik İnce (48) ve Şaban Öz (59) 8 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek için aşağı indi. Kuyuyu temizledikten sonra Şaban Öz yukarı çıkarken, halat Tevfik İnce'nin çıkışı sırasında koptu. İnce'nin kuyunun dibinde acı içerisinde kıvrandığını gören Şaban Öz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsı kurtarmak için bir traktörden de destek alarak makaralı halat sistemi kurdu. Kurulan sistemle iki itfaiye eri aşağı indi. Tevfik İnce, itfaiye ekipleri tarafından kuyu içerisine indirilen sedyeye bağlandıktan sonra yukarı çekildi. Vatandaşların da yardımı ile çıkarılan İnce'nin vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tevfik İnce, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)