Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil görev tanımı nedir, Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil ne iş yapar, Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil Tanımı;

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Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşları

Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.14

Meslek Adı :

Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Halatları istenilen uzunluklarda top halinde saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halat Sarma Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sarılacak halat uzunluğuna göre makine ayarlarını yapmak,

b) Halatın ucunu makine kılavuzlarına sürmek

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve halatın sarılışını kontrol etmek,

d) Makaraya sarılan halat topunu makineden alıp, iple bağlıyarak dağılmasını sağlamak,

e) Makineyi temizleyip, Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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