Halat Ve Kablo Ekleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halat Ve Kablo Ekleyicisi görev tanımı nedir, Halat Ve Kablo Ekleyicisi ne iş yapar, Halat Ve Kablo Ekleyicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halat Ve Kablo Ekleyicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halat Ve Kablo Ekleyicisi Tanımı;

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Halat Ve Kablo Ekleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Halat Ve Kablo Ekleyicisi Maaşları

Halat Ve Kablo Ekleyicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Halat Ve Kablo Ekleyicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halat Ve Kablo Ekleyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.04

Meslek Adı :

Halat Ve Kablo Ekleyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kablo, tel veya halatları eklemek sureti ile birleştiren, tamir eden veya uçlarına fitingler takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halat ve Kablo Ekleyicisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kabloların yıpranmış kısımlarını kesip atmak,

b) Kabloları uçlarını açmak ve telleri birbirine örmek sureti ile eklemek,

c) Kabloları kanca, halka veya diğer parçalar etrafına geçirmek ve ucunu uzunlamasına kıvırmak, sarmak ve bağlamak,

d) Kabloların ek yerlerini ve uçlarını bobin halinde sarmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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