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  3. Halay çekmeye gittiler! Ceza yiyip geri döndüler

Halay çekmeye gittiler! Ceza yiyip geri döndüler

Arnavutköy’de bir sokakta düğün yapıldığı ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, olay yerine gidip herkes halay çekerken düğünü bastı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameralara anbean yansırken orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdı.

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19 Ekim 2020 Pazartesi 13:36
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