Halay çekmeye gittiler! Ceza yiyip geri döndüler

Arnavutköy’de bir sokakta düğün yapıldığı ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, olay yerine gidip herkes halay çekerken düğünü bastı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameralara anbean yansırken orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdı.