Halay çekmeye gittiler! Ceza yiyip geri döndüler
Arnavutköy’de bir sokakta düğün yapıldığı ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, olay yerine gidip herkes halay çekerken düğünü bastı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameralara anbean yansırken orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdı.
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19 Ekim 2020 Pazartesi 13:36
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