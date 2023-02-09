Halef Pitbull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halef Pitbull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Halef Pitbull kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Halef Pitbull ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Halef Pitbull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halef Pitbull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Halef Pitbull

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halef Pitbull adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halef Pitbull Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halef Pitbull 20 Ağu 1994 tarihinde Potiraguá (BA) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Halef Silva Melo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halef Pitbull Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Conquista Sports yapmaktadır. Halef Pitbull, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Halef Pitbull'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Halef Pitbullboyu ve yaşı kaç

Halef Pitbull Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Halef Pitbull isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Halef Pitbull Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halef Pitbull futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2017 yılında Santa Cruz

30 Kasım 2017 yılında Cruzeiro U20

10 Ocak 2018 yılında Ipatinga FC

13 Nisan 2018 yılında Cruzeiro U20

16 Nisan 2018 yılında Santa Cruz

1 Ekim 2018 yılında Cruzeiro U20

6 Ağu 2019 yılında Berço

13 Şubat 2020 yılında Mito HollyHock

31 Aralık 2020 yılında Berço

5 Nisan 2021 yılında São Bernardo-SP

30 Haziran 2021 yılında Berço

9 Temmuz 2021 yılında Jeddah FC

31 Aralık 2021 yılında Berço

5 Eylül 2022 yılında ReinMeer Aomori

31 Aralık 2022 yılında Berço

10 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2023 yılında Berço

Halef Pitbull kimdir

Halef Pitbull Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halef Pitbull şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Halef Pitbull nereli

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