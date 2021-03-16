Halepçe Katliamı elma kokusu nedir? başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

HALEPÇE KATLİAMI NEDİR?

1986-1988'de İran-Irak Savaşı esnasında Saddam Hüseyin'in, Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlettiği El-Enfal Harekâtı adlı isyanı bastırma operasyonunun bir parçası olarak görülen Halepçe Katliamı veya Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı, Kürt halkına yapılmış bir soykırım olarak kabul edilir.

HALEPÇE KATLİAMI ÜZERİNDEN KAÇ YIL GEÇTİ?

23 Şubat – 16 Eylül 1988 tarihleri arasında olan ve sivilleri hedef alan en büyük zehirli gaz saldırısı olarak görülen Halepçe katliamının üzerinden tam 32 yıl geçti.

HALEPÇE KATLİAMI ELMA KOKUSU NEDİR?

Saddam Hüseyin'in “Kimyasal Ali” lakaplı kuzeni Ali Hasan el Mecid, kimyasal silahın etkili olabilmesi için önce evleri konvansiyonel silahlarla bombalayarak camların kırılmasını sağlamış ardından kimyasal bombaları devreye sokmuştu.

16 Mart 1988'de zehirli gaz bombalarını taşıyan sekiz MiG-23 uçağı, Halepçe kasabasına bomba yağdırdı. İkinci saldırı başladığında ortaya kesif bir koku yayıldı. Kurtulanların "elma kokusu"na benzettiği kokuya kimse anlam verememişti. Mecid'in bombardımanda kullandığı hardal, sarin ve VX gibi gazların kokusunu genizlerinde hisseden Halepçe'deki canlılar birer birer toprağa düştü.

17 Mart'a kadar süren saldırılarda "kurtulabilirim" umuduyla kimisi kaçtığı dağ yolunda, kimisi ektiği tarlasında, kimisi bir duvar dibinde, kimisi ise yol ortasında soluduğu gazdan derileri yanmış ve solunum sistemleri çökmüş halde ölüme yakalandı.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Iraklı Kürt hayatını kaybederken Saddam Hüseyin'in “Kimyasal Ali” lakaplı kuzeni Ali Hasan el Mecid ise 2010 yılında, aralarında Halepçe katliamının da bulunduğu zehirli gaz saldırılarının emrini vermekten idam edildi.