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  3. Halep’te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

Halep’te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne yürek burktu.

Halep’te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne yürek burktu.

Suriye'de Esad rejimi Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine saldırılar düzenledi. Saldırı sonucu Muhammed Eid Nour adlı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne ise yürekleri burktu.

Kaynak: İHA



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