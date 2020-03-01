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Halep’te yüzlerce kişi rejimi ve Rusya’yı protesto etti

Halep'e bağlı Ahterin kasabasında yüzlerce kişi Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

Halep’te yüzlerce kişi rejimi ve Rusya’yı protesto etti

Halep'e bağlı Ahterin kasabasında yüzlerce kişi Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

Suriye'nin Halep ilinde bulunan Ahterin kasabasında yüzlerce kişi, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti. Türkiye'nin askeri operasyonuna destek veren göstericiler, istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Esad saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve evsiz kalan siviller Esad ve Rusya karşıtı sloganlar attı. Huzurlu bir hayat yaşamak istediğini belirten Halepliler, Esad rejiminin gitmesini istedi.

Kaynak: İHA




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