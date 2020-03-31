 Haleva'dan 5 aylık maaş desteği

TÜRKİYE Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı

Türkiye Musevileri'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya da Hahambaşımız Rav İsak Haleva'da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır" denildi.

Kaynak: DHA