Halı Açıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Açıcı görev tanımı nedir, Halı Açıcı ne iş yapar, Halı Açıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Açıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Açıcı Tanımı;

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Halı Açıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Açıcı Maaşları

Halı Açıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Halı Açıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Açıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.12

Meslek Adı :

Halı Açıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterilerin istedikleri halıların yere serilmesi, teşhiri ve tanıtımına yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Açıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Tanıtılacak olan halıların belli bir düzende istiflemek,

b) İstiflenmiş halıların sırasıyla teşhirine yardımcı olmak,

c) Bilgi veren kişi ile uyumlu olarak halıları tek, tek açmak,

d) Daha detaylı bilgi istenilen halıları ön plana taşımak,

e) Sunum sonunda tanıtılan halıların düzenli olarak depoya sevkıyatına refakat etmek,

f) Halıların temizliğine ve korunmasına özen göstermek,

g) Halıların askıya alınması ve sergilenmesi işlerini yapmak,

h) Farklı yörelere ait olarak dokunmuş halıların tertip ve düzenini sağlamak, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

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