Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi Maaşları

Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.56

Meslek Adı :

Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesilen halı kenarlarını keten veya yün ipliği kullanarak ören bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilen halı kenarlarındaki iplik artıklarını ve pürüzleri makas ile keserek temizlemek,

b) Makine üzerine taktığı bobinlerdeki iplik uçlarını kanca ve kılavuzlardan geçirip iğnelere takmak,

c) Makineyi çalıştırıp, halı kenarlarını makineye sürüp kenarların otomatik olarak örülmesini sağlayıp, makineyi temizlemek,

d) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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