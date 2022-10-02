Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) görev tanımı nedir, Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) ne iş yapar, Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) Tanımı;

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Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) Maaşları

Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.24

Meslek Adı :

Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dokunan halıların kusurlu kısımlarını elle onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Onarıcı (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Halıların kusurlu kısımlarını incelemek,

b) Kusurlu kısımlardaki dokunmuş yünleri tığla çıkartıp o kısımların boş kalmasını sağlamak,

c) Boş kısımların örgü yünü ve tığ kullanarak halının desenine göre örmek,

d) Halı kenarlarını kontrol etmek,

e) İyi sarılmayan kenarları yeniden sarmak,

f) Halıları muayene edebilir. Halıları ölçebilir ve onarımdan çıkan halıları temizleyebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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