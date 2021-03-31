Halı Saçak Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Halı Saçak Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı kenarlarına ipliklerden saçak yapan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Halı Saçak Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Halı Saçak Makinesi İşçisi Maaşları

Halı Saçak Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Halı Saçak Makinesi İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Halı Saçak Makinesi İşçisi Ne İş Yapar?

Halı Saçak Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Saçak yapılacak halının kenarlarındaki iplik artıklarını ve pürüzleri makasla keserek temizlemek,

b) Makine üzerine taktığı bobindeki ip ucunu bulup ucu kılavuzlardan geçirerek iğneye takmak,

c) Makineyi çalıştırıp, halının kenarlarını iğne altına sürüp otomatik olarak kenara saçak yapılmasını sağlayarak makineyi temizlemek,

d) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Halı Saçak Makinesi İşçisi Meslek Ana Grubu:

Meslek ana grubu, Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri meslek grubudur.

Halı Saçak Makinesi İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Halı Saçak Makinesi İşçisi mesleğinin meslek kodu 8152.55 olarak belirlenmiştir

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