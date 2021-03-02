Halı sahalar açıldı mı, açılacak mı 2021? Hangi illerde açıldı? Halı sahalar saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de futbol maçları seyircisiz olarak oynanmaya devam ederken halı sahalar da uzun zamandır kapalıydı. Yerinde karar dönemi ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte iller Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre risk grubuna göre kademelendirildi. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre de koronavirüs riskinin düşük ve orta olduğu illerde halı sahaların açılmasına karar verildi.

HALI SAHALAR AÇILDI MI, AÇILACAK MI 2021? HANGİ İLLERDE AÇILDI?

Halı sahalar Türkiye'de vatandaşların kullanımına açıldı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre halı sahalar düşük ve orta riskli illerde açılacak. HES kodu uygulaması ile açılan halı sahalar Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat illerinde açıldı.

Bu iller dışında kalan illerde ise halı sahalar açılmayacak. Vaka durumuna göre valiliklere yeni kararlar alabilecek.

HALI SAHALAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre halı sahalarda HES kodu uygulanacak. Halı sahalar saat 09.00'da açılacak, saat 19.00'da kapanacak.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verilmiştir:

"HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecektir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek."