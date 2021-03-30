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Halı sahalar açıldı mı? | Halı sahalara giriş nasıl olacak? | Halı sahalar hangi saatler arası açık olacak?

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzun süredir kapalı olan halı sahalar ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Peki Halı sahalar açıldı mı? | Halı sahalara giriş nasıl olacak? | Halı sahalar hangi saatler arası açık olacak? İşte detaylar...

Halı sahalar açıldı mı? | Halı sahalara giriş nasıl olacak? | Halı sahalar hangi saatler arası açık olacak?

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzun süredir kapalı olan halı sahalar ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Peki Halı sahalar açıldı mı? | Halı sahalara giriş nasıl olacak? | Halı sahalar hangi saatler arası açık olacak? İşte ayrıntılar...

HALI SAHALAR AÇILDI MI?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.

HALI SAHALARA GİRİŞ NASIL OLACAK? | HALI SAHALAR HANGİ SAATLER ARASI AÇIK OLACAK?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; İlimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine karar verildi."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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