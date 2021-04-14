Halı sahalar kapanacak mı 2021? | Halı saha kapandı mı? | Son dakika halı saha

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele, küresel çapta devam ederken sürecin başarıyla devam ettiği ülkemizde, son zamanlarda ani ve hızlı artışa geçen vaka sayıları, yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Özellikle havaların ısınması, Ramazan ayının gelişi ve aşının insanlar üzerinde yarattığı rehavetin neden olduğu tedbirsizlik sonucu, hükümet de kısmi kapanma kararı aldı.

HALI SAHALAR KAPANACAK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında, yeni kısıtlama kararlarının alındığı bilgisi paylaşıldı. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması ile yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, halı sahalara da değindi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen genelge ile de tasdiklenen kurallara göre, halı sahalar, yüzme havuzları, spor salonları gibi işletmelerin faaliyetlerine ara vereceği öğrenildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihine dek halı sahaların kapalı olacağı biliniyor.

Kısmi Kapanma başlıklı genelgede, 14 Nisan Çarşamba günü, saat 19.00’dan itibaren kuralların başlayacağı belirtilirken iki hafta sürecek olan kısmi kapanmada, sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için, istisnalar haricinde, işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabileceği ifade edildi.

Hafta içi 65 yaş ve üstü kişiler 10-14 saatleri arası, 18 yaş altındakiler ise 14-18 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

HALI SAHA KAPANDI MI? | SON DAKİKA HALI SAHA

81 il valiliğine gödnerilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.